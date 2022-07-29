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İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 29.07.2022
İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile Kurtarma-12 ve Nazım Tur römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan ikinci açıklamada, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan ile Kurtarma-12 ve Nazım Tur römorkörleri refakatinde ''SPARTA'' isimli geminin Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği duyuruldu.

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İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

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