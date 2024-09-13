İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki "kasten öldürme" davasının tarafları arasında kavga
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda "kasten öldürme" suçuyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın yakınları ile müştekiler arasında kavga çıktı.
İstanbul
Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eşinin erkek kardeşi Gernas Kalkan'ın 28 Nisan 2023'te bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla sanık Serkan Sülüktekin'in yargılandığı dava karara bağlandı.
Mahkeme, sanığın "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Kararın ardından duruşma salonunun önünde, sanığın yakınları ile müştekiler arasında kavga çıktı.
Taraflar birbirlerine yumrukla saldırırken adliye polisi ve güvenlik ekipleri olaya müdahale etti.
Ekipler tarafları ayırırken, yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.