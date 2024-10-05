İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına çizimlerle tepki gösterdiler
Yetim Vakfı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenledi.
Ankara
Sultanahmet Meydanı'na gelen katılımcılar, Filistinli çocukların hayallerini resmetmek için yaklaşık 1 kilometrelik rulo kağıdı açtı.
Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, AA muhabirine, etkinliği ülkenin bütün şehirleri ile meydanlarında Filistin'e fiili bir duaları olsun diye gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bir yıldan fazladır Gazze'de insanlık dışı soykırım uygulamalarının yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Bu uygulamalar neticesinde 70 bin ev yıkıldı, 2 milyon insan yerlerinden edildi. Yüzde 72'si kadın ve çocuklardan oluşan 50 bin kardeşimiz şehit oldu. 30 bin çocuk yetim kaldı, 20 binden fazla çocuk refakatsiz kaldı. Dolayısıyla tam bir felaket tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Biz de bugün bu felakete, bu soykırım uygulamalarına bir protesto olarak, sesimizi duyurmak istedik." dedi.
Yılmaz, Filistinli çocuklar için etkinliği yaptıklarını belirterek, "Bugün burada yaklaşık 1 kilometrelik bir rulomuz var. Bu meydandan gelip geçen turistler, hayırseverler, gönlü Filistin için çarpanlar bu rulomuza düşüncelerini yazıyorlar. Çocuklar resimler yapıyorlar." diye konuştu.
Ankara
Yetim Vakfı tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe, vakıf gönüllüleri ve vatandaşlar destek verdi. Etkinlik alanına gelen çocuklar, yere serilen rulo kağıda Filistin bayrakları çizdi, renkli boyalarla destek içerikli mesajlar yazdı.
Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yetim Vakfı Sincan Temsilcisi Ali Ekber Yaradılmış, İsrail'in 1947'den bu yana Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlara ve zulümlere dikkati çekti.
Bugün de Filistin'e destek olmak için bu etkinliğin düzenlendiğini belirten Yaradılmış, "Biz de varız kardeşlerim. Gelemiyoruz, size ulaşamıyoruz, gücümüz yetmiyor ama hiç olmazsa yüreğimiz sizinle, çizgilerimiz, renklerimiz, özlemimiz sizinle, diye bir resim ve çizgi etkinliği oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.
İzmir
Yetim Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir Şubesince Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, yere serilen metrelerce uzunluğundaki rulo kağıtlara çocuklar Gazze'ye destek veren, İsrail'i protesto içeren resimler çizdi, duygularını yazdı.
Yetim Vakfı İzmir İl koordinatörü Özlem Çilligöl, yaptığı açıklamada, yaşanan saldırılar nedeniyle birçok çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Çilligöl, şunları kaydetti:
"Her çocuk fiziksel ve duygusal sömürüden azat olmalıdır. Yaşına göre eğitim alabilmeli, sağlık olanaklarından ve sosyal imkanlardan faydalanabilmeli, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmelidir. Anne, babasıyla ve yakınlarıyla yaşayabilmeli, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olmalı, akranlarıyla koşup oynayabilmeli, öz güven duyabilmeli ve ailesinin maddi manevi bütün imkanlarından istifade edebilmelidir. Filistin, küçücük yaşta tutuklanarak askeri mahkemelerde yargılanan, bitmek bilmeyen bombalamalardan ve saldırılardan dolayı sürekli ölüm ve yaralanma tehlikesiyle baş başa kalan çocukların ülkesidir."
Kocaeli
İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, vakıf gönüllüleri ve vatandaşlar destek verdi.
Meydandan geçen gençler ve çocuklar, yerdeki uzun tuvalin üzerine Filistin bayrakları çizdi, renkli boyalarla destek içerikli mesajlar yazdı.
"Psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok"
Vakıf gönüllüsü Yasemin Alkan, yaptığı açıklamada, Filistin'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşadığını söyledi.
Alkan, yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze'nin insanlığın utanç tablosu olduğunu belirten Alkan, başta İslam ülkeleri olmak üzere kınamanın ötesine geçilmemesinden cesaret bulan işgalcilerin her geçen gün daha da çirkinleştiğini kaydetti.
Gazze'ye karşı başlatılan soykırımın üzerinden bir yıl geçtiğine işaret eden Alkan, "Bölgenin tamamı yerle bir edilmiş durumda ve bölge halkının en az yüzde 2'si artık hayatta değil. Psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok." dedi.
Alkan, Filistinli çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesiyle vadedilen doğal haklarından tamamen mahrum durumda olduğuna dikkati çekerek, "Bugün burada Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki bütün kardeşlerimizin seslerini duyurmak ve onların haklarının teslim edilmesi ve bu zalimce saldırıların ve işgalin sonlandırılması için 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde bir araya geldik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dualarını, güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallerimize resmettik. Rabbimizden niyazımız, bu zulüm ve işgalin tez vakitte son bulmasıdır. Sadece Filistin'deki çocukların değil; Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan ve Yemen'deki bütün çocukların özgürce oyun oynayacakları, kendilerini güven içerisinde hissedecekleri güzel günlere kavuşmasıdır." ifadelerini kullandı.
Kırşehir
Kırşehir Kudüs Platformu ve Yetim Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, Cacabey Meydanı'nda yere serilen metrelerce uzunluğundaki rulo kağıtlara çocuklar duygularını yazdı, resim çizip boyadı.
Katılımcılar adına açıklama yapan Kırşehir Kudüs Platformu üyesi İhsan Buğday, yaşanan saldırılar nedeniyle birçok çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
Çocuk hakları olarak vaat edilen tüm hakların, işgalcilerin postalları altında ezildiğini belirten Buğday, "Her çocuk fiziksel ve duygusal sömürüden azat olmalı, eğitim, sağlık ve sosyal imkanlardan faydalanabilmelidir. Anne babası veya yakınlarıyla yaşayabilmeli, her türlü tehlikeye karşı güvende olmalıdır. Filistinli çocuklar bu tabii haklarından tamamen mahrum durumdalar. Zalim İsrail ve yandaşlarına karşı daha tesirli bir boykot uygulaması yapmak durumundayız. Çocuklarımızın dualarını ve güzel temennilerini, zalimlere karşı duruşlarını, tuvallerimize resmettik." dedi.
Nevşehir
Nevşehir'de Yetim Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğince Tarık Kesekçi Parkı önünde düzenlenen etkinlikte, yere serilen brandaya pastel, kuru ve sulu boyalarla resim yapıldı.
Grup adına açıklama yapan Arzu Taşkın, uzun yıllardır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'in son bir yıldır tarih boyunca görülen en ağır soykırımı yaşadığını dile getirdi.
Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Filistin, küçücük yaşta tutuklanarak askeri mahkemelerde yargılanan, bitmek bilmeyen bombalamalardan ve saldırılardan dolayı sürekli ölüm ve yaralanma tehlikesiyle baş başa kalan çocukların ülkesidir. Filistin, 30 bini aşkın çocuğun yetim, 20 bine yakın çocuğun da refakatçisiz kaldığı bir ülkedir. Gidecekleri bir hastaneleri kalmayan ve ilaç bulamayan çocukların ülkesidir Filistin. Halbuki hastaneler ve sağlık merkezleri, savaş ortamlarında bile dokunulmazlığı olan en önemli mekanlardır. Bu saldırılara ve hak ihlallerine karşı asla susmayacağız. Çünkü zulme rıza zulümdür."
Sivas
Sivas'ta Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki programa anne ve babalarıyla katılan çocuklar, yere serilen tuvale boyalarla resim çizdi.
İHH Hafik Gençlik Kolu Başkanı Ayhan Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin, 7 Ekim'den bu yana tarihin en ağır soykırımını yaşamaktadır. Yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 50 bine yakın kişinin şehit olduğu, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur." ifadelerini kullandı.
Samsun
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Kudüs Platformunca Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler destek verdi.
Etkinlik kapsamında minik çocuklar, yere serilen uzun bir tuvale Gazze'ye destek mesajları içeren resimler çizdi.
Grup adına açıklama yapan Samsun İHH Yetim Birimi Sorumlusu Sakine Okudan, İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşadığını söyledi.
Filistin'de yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 50 bine yakın kişinin şehit olduğunu vurgulayan Okudan, "100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere kınamanın ötesine geçilmemesinden cesaret bulan işgalciler, her geçen gün daha da çirkinleşmektedir. Birleşmiş Milletlerin temel kuruluş felsefesi sayılan ve dünya ülkeleri tarafından değer olarak kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Soykırım Sözleşmesi, Roma Sözleşmesi'ne atıfla İnsanlığa Karşı Suçlar, Cenevre Sözleşmeleri, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi metinler, sadece kağıt üzerinde kalmış ve defalarca yok sayılmıştır." dedi.
Okudan, Gazze'ye yönelik saldırıların birinci yılını dolduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Sonuç, bölgenin tamamı yerle bir edilmiş durumda ve bölge halkının en az yüzde ikisi artık hayatta değil. Psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuklara vadedilen hakların tamamı, işgalcilerin postalları altında ezilmekte. Hatta henüz anne karnındaki çocuklara karşı bile soykırım uygulamaları yapılmakta. Her çocuk fiziksel ve duygusal sömürüden azat olmalıdır. Yaşına göre eğitim alabilmeli, sağlık olanaklarından ve sosyal imkanlardan faydalanabilmeli, kimliğini ve vatandaşlık haklarını alabilmelidir. Anne babasıyla ve yakınlarıyla yaşayabilmeli, her türlü tehlikeye karşı güven içinde olmalı, akranlarıyla koşup oynayabilmeli, öz güven duyabilmeli ve ailesinin maddi manevi bütün imkanlarından istifade edebilmelidir."
Antalya
Yetim Vakfı öncülüğünde, Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen programda, katılımcılar İsrail'i protesto etti, yere serilen büyük kağıtlara pastel ve sulu boyalarla resim yaptı.
Çocukların, Filistin ve Türk bayraklarını, Filistin'i temsil eden karpuz dilimi ile Mescid-i Aksa'yı çizdiği görüldü.
Etkinliğe katılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan da çocuklarla birlikte resim yaptı.
Edirne
Yetim Vakfı Edirne Temsilciliği tarafından Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler destek verdi.
Katılımcılar etkinlik kapsamında uzun bir masa üzerine konulan tuvale Gazze'ye destek mesajları içeren resimler çizdi.
Grup adına açıklama yapan Trakya Üniversitesi öğrencisi Ömer Bozkurt, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirten Bozkurt, "Bir yıldır saldırılar sürüyor. Bölgenin tamamı yerle bir edilmiş durumda ve bölge halkının en az yüzde 2'si artık hayatta değil. Psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok. Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle çocuklara vaat edilen hakların tamamı, işgalcilerin postalları altında ezilmekte. Hatta henüz anne karnındaki çocuklara karşı bile soykırım uygulamaları yapılmakta." ifadesini kullandı.
Bozkurt, savaş ortamlarında dahi dokunulmaz olan çocukların İsrail'in saldırıları altında hayattan koparıldıklarını vurguladı.
Yaşananlara sessiz kalmayacaklarını ve Gazze'ye destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:
"Bugün burada Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki bütün kardeşlerimizin seslerini duyurmak ve onların haklarının teslim edilmesi ve bu zalimce saldırıların ve işgalin sonlandırılması için 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde bir araya geldik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dualarını, güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallerimize resmettik. Rabbimizden niyazımız, bu zulüm ve işgalin tez vakitte son bulmasıdır."
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelen çocuklar, "Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için çiziyoruz" etkinliğinde, Filistin bayrağı, Mescid-i Aksa ile çeşitli figürleri çizdi.
Yetim Vakfı gönüllüsü Ahmet Asım Demirdöğen, yaptığı basın açıklamasında, Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki bütün insanların seslerini duyurmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Çocukların ve gençlerin dualarını, güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallere resmettiğini belirten Demirdöğen, "Rabb'imizden niyazımız, bu zulüm ve işgalin tez vakitte son bulmasıdır. Sadece Filistin'deki çocukların değil Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan ve Yemen'deki bütün çocukların özgürce oyun oynayacakları, kendilerini güven içerisinde hissedecekleri güzel günlere kavuşmasıdır." diye konuştu.
Malatya
Kanalboyu Caddesi'nde, Yetim Vakfı Malatya Temsilciliğinin koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Filistin bayrağı, Mescid-i Aksa ile Hanzala figürünü çizdi.
Yetim Vakfı Malatya Temsilcisi Özmen Düz, Filistin'in Gazze kentinde soykırım yapıldığını anlatarak, uluslararası sözleşmelerin sadece kağıt üzerinde kaldığını ve yok sayıldığını belirtti.
Daha sonra, Kudüs Kardeşlik Platformunun koordinesinde Kanalboyu Caddesi'nden Kernek Meydanı'na kadar İsrail'e tepki yürüyüşü yapıldı.
Yürüyüşe, hekimler, sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kilis
Yetim Vakfı öncülüğünde Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, Filistin ve Türk bayrağı, Mescid-i Aksa resimleri yaptı.
Vakıf adına açıklamada bulunan Ebrar Şen, Filistin'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşadığını vurguladı.
Şen, 50 bine yakın kişinin şehit olduğunu belirterek, "Yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu, 50 bine yakın kişinin şehit olduğu, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur." ifadelerini kullandı.
6. sınıf öğrencisi Ela Alademir de Filistinli kardeşlerine destek olmak ve onların sesini duyurmak için etkinliğe katıldığını söyledi.
Gün boyu sürecek ve yaklaşık 500 çocuğun katılması beklenen etkinlikte çizilen resimler, daha sonra sergilenecek.
Trabzon
Yetim Vakfı öncülüğünde, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan çocuklar, aileleri ile birlikte yere serilen 100'er metrelik 3 kağıda guaj, pastel ve sulu boyalarla Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra kalp ve çiçek gibi resimler yaptı.
İHH İnsani Yardım Vakfı Trabzon Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Emine Yeni, çocukların duygularını aktarmaları için güzel bir etkinlik yapıldığını söyledi.
Yeni, Filistin'de bir katliam yaşandığını belirterek, "Bu katliamı elimizden geldiği kadar duyurmak istiyoruz." dedi.
Kızı ile etkinliğe katılan Melek Önal ise Filistin'de yaşananlara resim yaparak tepki koyduklarını ifade etti.
Ordu
Ordu'daki etkinlik ise Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Çocuklar, balonlarla süslenen alanda resim çizdi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Ordu Şubesi Başkanı Recep Gürler, Gazze'de devam eden bir zulüm olduğuna işaret ederek, "Bu zulüm konusunda farklı bir bakış açısı oluşsun istedik. Her zaman yürüyüş gibi etkinlikler olmasın, çocuklarda da bir farkındalık oluşturmayı amaçladık." diye konuştu.
Mustafa Çetinkaya ise kızıyla etkinliğe katıldığını anlatarak, "Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Umarım son bulur artık, her şey biter." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.