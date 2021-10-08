Dolar
8.95
Euro
10.36
Altın
1,757.02
ETH/USDT
3,620.00
BTC/USDT
54,323.00
BIST 100
1,398.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşuyor
logo
Gündem

Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Isparta'da minibüs ile elma yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yalçın Çelen   | 08.10.2021
Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Antalya

Eğirdir ilçesi Mamatlar mevkisinde Isparta yönünde ilerleyen minibüs, karşı yönden gelen elma yüklü kamyonetle çarpıştı.

Savrulan minibüs, arkadan gelen tankere çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Bu arada, kaza, araçta bulunan kamera tarafından görüntülendi.

Kayıtlarda, minibüs sürücüsünün şeridinden çıkarak karşı yönden gelen kamyonetle çarpışmasının ardından savrulup tankere çarpması yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 448 bini geçti
Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplumun yüzde 90'ı tam doz aşılanmalı
Rusya'da 936 ile Kovid-19 kaynaklı 'günlük en yüksek' can kaybı kaydedildi
AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler listesini güncelledi
Avustralya’da bağışıklık sistemi zayıf olanlara üçüncü doz Kovid-19 aşısı önerildi

Benzer haberler

Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Isparta'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi

İslam karşıtlığıyla bilinen İsveçli karikatürist Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında öldü

Bartın'da midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü

Bartın'da midibüs devrildi, Belediye Başkan Yardımcısı Kömeç ve 1 kişi öldü