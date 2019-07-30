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Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Ahmet Kaplan,Şükrü Gündüz   | 30.07.2019
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi

Diyarbakir

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Elma yönetimindeki 21 BA 048 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Abalı köyü mevkisinde virajı alamayarak devrildi

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, Diyarbakır ve Lice'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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