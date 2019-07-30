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Bakan Selçuk, fidan dikme hedefini ikiye katladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul açılışında 100 bin fidan dikmiştik çocuklarımızla, bu yıl sayıyı ikiye katlıyoruz. Her çocuğun başına bir yeşil gölge büyütene kadar devam." ifadesini kullandı.

Esin Işık   | 30.07.2019
Bakan Selçuk, fidan dikme hedefini ikiye katladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir ağaçla fotoğraf çektirdiğinde çok yakın bir arkadaşıyla fotoğraf çektiriyormuş gibi hissettiğini belirtti.

"Ağaçlar ne hissediyor bilmem, istiyorum ki gittiğim her ilde binlerce arkadaşım olsun." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizden birinin fikriydi. Her gittiğim ilde o ilin plakası kadar fidanla karşılıyor öğrenciler beni. Birlikte o sayıda fidan dikiyoruz. Tokat'a 60, Kars'a 36 fidan. Dedim, öğretmenim niyet güzel ama Adana'nın, Adıyaman'ın, Afyon'un suçu ne? Plakalar dursun, biz o şehirdeki öğrenci sayısı kadar ağaç dikmeyi hedefleyelim. Okul açılışında 100 bin fidan dikmiştik çocuklarımızla, bu yıl sayıyı ikiye katlıyoruz. Her çocuğun başına bir yeşil gölge büyütene kadar devam."

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