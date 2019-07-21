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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri bebek, yedi kişi yaralandı.

Arif Yavuz   | 21.07.2019
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Afyonkarahisar

Alınan bilgiye göre, İsmail Çoban idaresindeki İzmir-Konya seferini yapan 42 DOM 66 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesinde şarampole devrildi.

Kazada, otobüsteki Şirin Taşçı, Emre Pekşen, Cemil Fidan, Osman Yavuz, Eser Topçu, Kübra Kocu ile bebeği Yavuz Ali Kocu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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