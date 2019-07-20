Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Konya
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.