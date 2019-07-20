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Giresun'da minibüs dereye yuvarlandı: 13 yaralı

Giresun'da minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.

Gültekin Yetgin   | 20.07.2019
Giresun'da minibüs dereye yuvarlandı: 13 yaralı

Giresun

Tirebolu ilçesi Doğancı-Yalç köy yolunda, İskender Çalışkan (46) yönetimindeki 28 NC 107 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, Doğancı deresine yuvarlandı. 

Kazada, sürücü Çalışkan ile minibüsteki Ayşe Sarıkaya (64), Derya Şen (40), Önder Kılıç (21), Hayriye Demir (24), Zerbap Pelcin (40), Emine Kılıç (42), Yunus Kurt (24), Makbule Tekneci (37), Galip Şişman (52), Gülkız Kılıç (48), Münevver Şişman (47) ve Bülbül Demir (48) hafif yaralandı.

Tirebolu ve Espiye Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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