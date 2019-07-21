Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde polisin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren PKK'lı terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Sento Caddesi eski havalimanı kavşağı civarında terör örgütü PKK mensubunun bir apartmanın en üst katında bulunan evde saklandığı ihbarını değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Hareket polislerince eve operasyon düzenlendi.
Çatışmada bir polis yaralandı
Operasyonda polislerin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Bir özel harekat polisi ise yaralandı.
Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.
Ev sahibi karı koca ekiplerce gözaltına alınırken, bölgedeki güvenlik önlemi artırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.