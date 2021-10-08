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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Özköse'nin ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 08.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Özköse'nin ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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