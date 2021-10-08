Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Özköse'nin ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.