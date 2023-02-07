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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 22 saat sonra bir kadın kurtarıldı
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İskenderun Devlet Hastanesinin ek binasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi ek binasının enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Sezgin Pancar   | 07.02.2023
İskenderun Devlet Hastanesinin ek binasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Hatay

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yoğun bakım, fizik tedavi, poliklinik hizmetleri ve bazı idari birimlerin olduğu blokun çökmesi nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

UMKE, AKUT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile askerler, yağmura rağmen enkazın altında kalanlara ulaşmak için mücadele ediyor.

Binanın etrafını aydınlatan ekipler, bazen iş makineleriyle bazen de el birliğiyle vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

Enkazdan çıkarılanlara, hastane bahçesine kurulan çadırda ilk müdahaleleri yapılıyor. Bazı vatandaşlar da enkazdaki yakınlarından gelecek haber için hastane çevresinde bekliyor.

Hastanenin ek binasında gün boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarında aralarında bir çiftin de bulunduğu hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları kurtarılmıştı.

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