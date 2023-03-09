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Yunanistan'dan gönderilen 5 tır yardım malzemesi, Bolu'dan deprem bölgesine ulaştırılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Yunanistan'dan gönderilen 5 tır yardım malzemesi, Bolu'dan bölgeye gönderilecek.

Mehmet Emin Gürbüz  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Yunanistan'dan gönderilen 5 tır yardım malzemesi, Bolu'dan deprem bölgesine ulaştırılacak

Bolu

Türk konsolosluk yetkilileri koordinesinde Yunan halkı tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan gıda, giyim, maske ve hijyen malzemelerini taşıyan 5 tır, Bolu'ya geldi.

Yardım malzemeleri, afet bölgesine gönderilmek üzere AFAD İl Müdürlüğünün Çivril Mahallesi'ndeki deposuna indirildi.

Bölgeye gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç, yardımları toplayan Yunan halkı ile malzemeleri getiren tır sürücülerine teşekkür etti.

Lojistik firması sahibi Dimitri Spanos da malzemelerin Yunanistan'ın başkenti Atina'dan geldiğini belirterek, "İçinde battaniye, kıyafet, hijyen malzemeleri, maske, kişisel bakım ürünleri gibi şeyler var. Bu malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere buraya getirdik." dedi.

Türk konsolosluk yetkililerinin Yunan devleti ile çalışma yaparak yardım malzemelerini topladığını aktaran Spanos, "Biz de ulaşımla ilgili yardımda bulunduk. Gönüllü olarak geldik. Yunan vatandaşlar yardım kampanyasına destekte bulundu." diye konuştu.

Spanos, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine işaret ederek, "Bu, insani bir yardımdır. Bizim görevimiz diye düşünüyoruz. İlerleyen dönemde biz de böyle bir duruma düşersek, Türkiye'nin de bize bu şekilde destek olacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

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