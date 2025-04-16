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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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