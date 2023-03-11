Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,436.80
BTC/USDT
20,120.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor

Irak Türkmenlerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yaraları sarmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Hakan Burak Altunöz  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor

Malatya

Türkmenlerden nakliyeci Murat Köprülü, AA muhabirine, gönüllü olarak geldikleri Malatya'da bir ayı aşkın süredir depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremin ilk günlerinden itibaren Malatya'da olduklarını, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Köprülü, "Kerkük bölgesindeki Türkmen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Depremin ilk gününden itibaren yardım tırları gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda İstanbul'dan tırlarımız da geliyor ve malzemelerin dağıtımını sağlıyoruz. Köylere, mahallelere ve bize gelen listelere göre gıdadan tıbbi ürünlere kadar yardımları ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Köprülü, kent merkezinde kurdukları aşevi ile günde yaklaşık 10 kişiye yemek de dağıttıklarına işaret ederek, kısa zamanda konteyner kent de kuracaklarını vurguladı.

Yaklaşık 200 konteynerin belirlenen bir alanda depremzedelerin hizmetine gireceğini aktaran Köprülü, "Alt yapı çalışmalarını devletimiz yapıyor. Konteynerleri buraya getirip yerleştireceğiz. Böylece depremzede aileleri de rahatlatmak istiyoruz. Halen sahadayız ve çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Köprülü, tırlarla gelen yardımların sadece Malatya'ya değil, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te de dağıtıldığını ifade ederek, "Bizim gibi ekipler de oralarda yardım malzemelerinin dağıtılmasını sağlıyor. Şu ana kadar yardımlar yaklaşık 50 tırı geçmiş durumda. Ben de bir Türkmen olarak çok gururluyum. Ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar, buna şahit olduk. Herkes canla başla seferber oldu. Bazen ihtiyaçları liste yapıp gönderiyoruz ve hemen karşılık görüyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Depremin vurduğu Gölbaşı'nda fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü
"Eren Abluka Sonbahar Kış- 26 Operasyonu"nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hatay'daki tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü
"Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

Depremin vurduğu Gölbaşı'nda fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

Depremin vurduğu Gölbaşı'nda fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

"Deprem terazileri"nin olduğu tarihi cami de "asrın felaketi"ne dayanamadı

Hatay'daki tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü

Depremlerin vurduğu İskenderun'daki kuşlar "Hasan amca"ya emanet

Depremlerin vurduğu İskenderun'daki kuşlar "Hasan amca"ya emanet
Depremler Hatay'da yeni "gölet" oluşturdu

Depremler Hatay'da yeni "gölet" oluşturdu
Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor

Irak Türkmenleri depremzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet