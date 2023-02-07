Bakan Koca: Deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi görev yapıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibarıyla 813 ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi'nin görev yaptığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla 813 ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4 bin 221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.