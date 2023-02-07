Dolar
18.84
Euro
20.21
Altın
1,867.66
ETH/USDT
1,617.90
BTC/USDT
22,754.00
BIST 100
4,930.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 22 saat sonra bir kadın kurtarıldı
logo
Gündem

Bakan Koca: Deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi görev yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibarıyla 813 ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor." ifadesini kullandı.

Aykut Karadağ   | 07.02.2023
Bakan Koca: Deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi görev yapıyor Fotoğraf: Eşber Ayaydın - AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi'nin görev yaptığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 813 ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4 bin 221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 21 saat sonra 1 kadın kurtarıldı
Bakan Koca: Deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi görev yapıyor
İskenderun Devlet Hastanesinin ek binasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
THY, 4 ilden İstanbul'a yapılacak uçuşlarda bilet fiyatını 100 TL olarak sabitledi

Benzer haberler

Bakan Koca: Deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi görev yapıyor

Bakan Koca: Deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi görev yapıyor

Ambulanslarda kullanılacak ultrason cihazları ilk müdahaledeki başarıyı artıracak

İstanbul'da ambulansa yol vermeyen konvoydakilere toplam 118 bin lira ceza uygulandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet