Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede sürdü
Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede yapılıyor.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte görevli ekipler hasarlı binaların yıkımını sürdürdü.
Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, bu alanlardaki molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen yerlere götürdü.
Bazı bina sahipleri de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.