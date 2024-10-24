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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında 32 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında 32 terör hedefinin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında 32 terör hedefi imha edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim'de hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlere ait 32 hedefin başarılı şekilde imha edildiği, hava harekatlarının kararlı şekilde devam ettiği kaydedildi.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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