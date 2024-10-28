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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Neriman Senanur Torun  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadelerine yer verildi.

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