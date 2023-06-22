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Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe serisi operasyonlarla inlerine girilen terör örgütü PKK'dan kaçışın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur ve Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadelerine yer verildi.

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