Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait olduğu belirlenen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirerek kullanılamaz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 21, 2025
Ele geçirilen malzemeler şu şekilde:
- 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 9 adet… pic.twitter.com/dROCC2lOBn
Açıklamada, ele geçirilenler arasında 2 AK-47 piyade tüfeği ile 9 şarjör ve 230 mühimmatı, 4 el bombası, 1 Yaesu marka sabit merkez telsizi, 1 el dürbünü, 8 hafıza kartı, 3 flash bellek, 1 hafıza kartı okuyucu, ses kayıt cihazı, 3 kulaklık, 2 fotoğraf makinesi ve 3 bataryası, 2 hücum yeleği, 2 termal kıyafet takımı ve şapkası, 2 termal şemsiye ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesinin yer aldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.