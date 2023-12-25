Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.
Hakkari/Ankara
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende, şehitler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli erler Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca ve Emre Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehitlerin öz geçmişleri okundu.
İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından helikoptere konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.
Havalimanındaki törenin ardından Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a, Serinkan'ın naaşı Denizli'ye, Yazıcı'nın naaşı Gümüşhane'ye, Erenoğlu'nun naaşı Sinop'a, Karaca'nın naaşı Tokat'a, Taşkın'ın naaşı Malatya'ya uğurlandı.
Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, vali yardımcıları, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya getirildi
Hakkari'den askeri uçakla Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığına getirilen Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.
Bu sırada şehidin yakınları gözyaşı döktü.
Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürülen Taşkın'ın naaşı yarın öğle vakti burada kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın cenazesi Trabzon'a getirildi
Cenaze aracının havalimanından çıkışı sırasında şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın yakınları gözyaşı döktü.
Trabzon'daki çok sayıda motosiklet sürücüsünün de eşlik ettiği konvoy, Gümüşhane'ye hareket etti.
Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın naaşı, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Şehit Piyade Teğmen Günay'ın cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi
Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülen Günay'ın naaşı, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar Mahallesi'nde yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Şehit Er Yasin Karaca’nın naaşı memleketi Tokat’a getirildi
Şehit Karaca’nın (23) naaşı, Tokat Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Er Yasin Karaca’nın Türk Bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi.
Karşılamaya, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Çetintürk, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Ahmet ve Zahide Karaca çiftinin 7 çocuğundan ortancası olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı yarın resmi törenin ardından Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun naaşı memleketi Sinop’a getirildi
Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun naaşı hava yoluyla memleketi Sinop’a getirildi.
Evli ve iki çocuk babası şehit Erenoğlu'nun naaşı Sinop Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.
Piyade Sözleşmeli Er Erenoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, burada silah arkadaşlarının omzunda uçaktan indirildi.
Karşılamaya, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile STK yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Erenoğlu'nun naaşı, duanın ardından Boyabat Belediyesi cenaze aracına konularak, toprağa verileceği Boyabat ilçesine gönderildi.
Şehit Erenoğlu, bugün saat 11.00’de Boyabat Hükümet Konağı önünde düzenlenecek törenin ardından Yeşilyurt köyünde defnedilecek.
Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın naaşı memleketi Denizli'ye getirildi
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) için Denizli Çardak Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Askeri uçakla havalimanına getirilen şehit Serinkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından uçaktan alındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Silah arkadaşlarının omzunda Denizli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına taşınan şehit Serinkan'ın naaşı 11. Komando Tugay Komutanlığındaki hastanenin morguna götürüldü.
Eşinin naaşı cenaze aracına konulduğu sırada şehit eşinin asker ceketini giyen Çilem Serinkan eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Şehit Serinkan, yarın öğle vaktinde Tavas ilçesi Çarşı Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.
Havalimanında düzenlenen törene, şehidin eşi Çilem, babası Ali, annesi Rabia, ağabeyi Hüseyin ve kız kardeşi Büşra Serinkan ile yakınları, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Turgut Çalışkanlar, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.