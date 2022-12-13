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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 13.12.2022
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonları kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

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