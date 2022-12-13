Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonları kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.
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Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.#MSB pic.twitter.com/7CXJneCSlQ