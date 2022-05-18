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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 18.05.2022
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu." ifadelerine yer verildi.

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