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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna'yı ve bölgesel konuları görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel konuları ele aldı.

Betül Yürük   | 18.05.2022
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna'yı ve bölgesel konuları görüştü

New York

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel konuları ele aldı.

Çavuşoğlu, BM Genel Merkezinde Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Türkiye'ye çok taraflılığa verdiği destek ve BM'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularının da görüşüldüğü ifade edildi.


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