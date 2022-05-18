Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna'yı ve bölgesel konuları görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel konuları ele aldı.
New York
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel konuları ele aldı.
Çavuşoğlu, BM Genel Merkezinde Guterres ile bir araya geldi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Türkiye'ye çok taraflılığa verdiği destek ve BM'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularının da görüşüldüğü ifade edildi.
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