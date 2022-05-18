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İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Mustafa Hatipoğlu, Tansel Parlak, Semra Orkan   | 18.05.2022
İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Üsküdar Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi’ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hareket halindeki bir cip ile panelvanın üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kesti. Polisin tuttuğu rapor sonrası araçlar kaldırıldı.

Bu arada, Kartal Esentepe Mahallesi Anayurt Caddesi'nde bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan zarar gördü. Bina sakinleri, terastaki kalasları kullanarak çatının uçmasını engellemeye çalıştı.

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