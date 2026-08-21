İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olayının hafızalardaki "en güçlü" olaylardan biri olma ihtimali bulunduğu uyarısında bulundu.

İngiltere Meteoroloji Ofisi: Bu yılki El Nino "hafızalardaki en güçlülerden biri" olabilir İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olayının hafızalardaki "en güçlü" olaylardan biri olma ihtimali bulunduğu uyarısında bulundu.

Met Office'in açıklamasına göre, güçlü El Nino küresel sıcaklıkları artırmaya devam ediyor.

Halihazırda Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olayının hafızalardaki "en güçlülerinden biri" olacağı öngörülürken, 19. yüzyıldan beri görülen en geniş kapsamlı olması beklenen El Nino'nun 2027'de sıcaklıkların rekor seviyeye çıkmasına yol açacağı tahmin ediliyor.

Met Office Uzun Vadeli Tahminler Bölümü Başkanı Adam Scaife, konuya ilişkin değerlendirmesinde, El Nino'nun "benzeri görülmemiş bir olay" olduğunu belirterek, "Tahminlerimizde bu kadar yoğun bir El Nino sinyali hiç görmemiştim." ifadesini kullandı.

Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının normalin üzerinde ısınmasıyla ortaya çıkan ve bu yıl oldukça güçlü olması beklenen El Nino'nun yol açabileceği kuraklık, sel ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle dünya ekonomisine maliyetinin yüksek olacağı öngörülüyor.