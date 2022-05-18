Dolar
15.95
Euro
16.70
Altın
1,818.57
ETH/USDT
1,981.70
BTC/USDT
29,338.00
BIST 100
2,393.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımında bulundu.

18.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı

Türkiye'de 1443 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek

Altun: Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü lider diplomasisi milletimize katma değer olarak dönmektedir

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Cezayir'deki Türk yatırımlarını 10 milyar dolar üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Cezayir'deki Türk yatırımlarını 10 milyar dolar üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım
Türkiye ile Cezayir arasında 15 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Cezayir arasında 15 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u resmi törenle karşıladı