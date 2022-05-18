Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımında bulundu.
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Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım… pic.twitter.com/TjR6JPZNQD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 18, 2022