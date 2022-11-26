Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonların hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz. Şehitlerimize saygı ve rahmetle." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
1⃣Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarımız hem Irak’ın hem de Suriye’nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2022
10’u Irak’ın, 12’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/4QX7LFabv9