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İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yıl dönümü kapsamında, Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda (Cape Helles) tören düzenlendi.

Burak Akay, Yavuz Emrah Sever, Tuğba Altun  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Çanakkale

Seddülbahir Bölgesinde bulunan anıttaki törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris tarafından yapıldı.

Morris sevgi, kötülük ve barış içinde yaşamaya dair İncil'den bir bölüm okudu. Programda, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinnes ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul da İncil'den pasajlara yer verdi.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, daha sonra Türkiye, İngiltere ve Kuzey İrlanda, Avustralya, Bangladeş, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Pakistan ile Sri Lanka temsilcileri anıta ülkelerinin çelenklerini bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelengi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasıyla sona eren törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders ile 25 ülkeden çok sayıda maslahatgüzar, büyükelçi, misyon başkan yardımcısı ile savunma ataşeleri katıldı.

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