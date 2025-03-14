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İletişim Başkanı Altun'dan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda başlatılan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Utku Şimşek  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
İletişim Başkanı Altun'dan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasına ilişkin paylaşım

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşananların, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirtti.

Türkiye'nin, mazlumların yanında durmaya, adaletin ve insan onurunun savunucusu olmaya devam ettiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin davasını uluslararası platformlarda en güçlü şekilde savunuyor, Gazze halkının sesi olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu zulme karşı sessiz kalmak, insanlığın vicdanını kaybetmesi demektir. Uluslararası toplum, artık sorumluluk almalı, bu adaletsizliğe dur demelidir. Gazze için şimdi dayanışma zamanı."

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, Gazze'ye destek olmak için "GAZZE" yazıp 1866'ya SMS gönderilebileceğini hatırlattı.

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