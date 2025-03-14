İletişim Başkanı Altun'dan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda başlatılan "Gazze İçin El Ele" yardım kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşananların, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirtti.
Gazze’de yaşananlar, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınıyor. Bombardıman altındaki masum siviller, yıkılan şehirler ve her geçen gün derinleşen insani dram…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 14, 2025
Türkiye olarak, mazlumların yanında durmaya, adaletin ve insan onurunun savunucusu olmaya devam ediyoruz.… pic.twitter.com/bBgnj5bgJ8
Türkiye'nin, mazlumların yanında durmaya, adaletin ve insan onurunun savunucusu olmaya devam ettiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin davasını uluslararası platformlarda en güçlü şekilde savunuyor, Gazze halkının sesi olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu zulme karşı sessiz kalmak, insanlığın vicdanını kaybetmesi demektir. Uluslararası toplum, artık sorumluluk almalı, bu adaletsizliğe dur demelidir. Gazze için şimdi dayanışma zamanı."
İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, Gazze'ye destek olmak için "GAZZE" yazıp 1866'ya SMS gönderilebileceğini hatırlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.