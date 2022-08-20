İletişim Başkanı Altun'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
- Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 19 kişi hayatını kaybetti
- Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'ten sonra Mardin'den gelen kaza haberi yüreğimizi dağladı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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