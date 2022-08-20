Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,573.30
BTC/USDT
21,154.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Groenendijk ve Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı açıklamalarda bulundu
logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Muhammed Ali Toruntay   | 20.08.2022
İletişim Başkanı Altun'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'ten sonra Mardin'den gelen kaza haberi yüreğimizi dağladı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi
İletişim Başkanı Altun'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İstanbul Boğazı'nda “duygulu” paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saruhan Bey Camisi'nin açılışını yaptı

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 19 kişi hayatını kaybetti

Almanyalı Anna Hommel Mardin'de Müslüman oldu

Almanyalı Anna Hommel Mardin'de Müslüman oldu
Yurtlarda ücretsiz konaklama imkanından yararlanan gençler Mardin'de tarihle buluştu

Yurtlarda ücretsiz konaklama imkanından yararlanan gençler Mardin'de tarihle buluştu
Devlet üniversitelerinin "Kürtçe" ve "Zazaca" bölümlerinde kontenjan doldu

Devlet üniversitelerinin "Kürtçe" ve "Zazaca" bölümlerinde kontenjan doldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet