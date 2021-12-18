Dolar
16.43
Euro
18.50
Altın
1,798.23
ETH/USDT
3,965.00
BTC/USDT
47,023.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun: Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, savunma sanayiinde Türkiye'nin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğini belirtti.

Orhan Onur Gemici   | 18.12.2021
İletişim Başkanı Altun: Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız

Ankara

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız." ifadesini kullandı.

ASELSAN’ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği rutin bir uygulamanın çarpıtıldığını kaydeden Altun, paylaşımında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün "ASELSAN Katarlı oldu" başlıklı habere ilişkin açıklamasına da yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 805 bin 823'e çıktı
İspanya artan Kovid-19 vakalarıyla çok yüksek riskli ülkeler arasına girdi
Çin, Cıciang eyaletindeki Kovid-19 salgınını durdurmaya çalışıyor
Süresi geçen Kovid-19 aşısı takip sisteminin 'kırmızı' uyarısıyla kullanım dışı kalıyor
İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun: Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız

İletişim Başkanı Altun: Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız

ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Hashi'yle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: En temel amacımız Türkiye markasını güçlendirmek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: En temel amacımız Türkiye markasını güçlendirmek
İletişim Başkanı Altun 'Dünyanın Bir Sonraki Hakimi: Yapay Zeka' kitabının takdim yazısını kaleme aldı

İletişim Başkanı Altun 'Dünyanın Bir Sonraki Hakimi: Yapay Zeka' kitabının takdim yazısını kaleme aldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sistematik dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele etmek hayati öneme sahip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sistematik dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele etmek hayati öneme sahip