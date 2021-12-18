İletişim Başkanı Altun: Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, savunma sanayiinde Türkiye'nin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğini belirtti.
Ankara
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız." ifadesini kullandı.
Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 18, 2021
ASELSAN’ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği rutin bir uygulama bakın nasıl çarpıtıldı?
ASELSAN’ın asılsız iddialara cevabı: https://t.co/wiEi07fBF2
ASELSAN’ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği rutin bir uygulamanın çarpıtıldığını kaydeden Altun, paylaşımında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün "ASELSAN Katarlı oldu" başlıklı habere ilişkin açıklamasına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.