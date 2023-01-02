Dolar
18.72
Euro
19.96
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,217.90
BTC/USDT
16,731.00
BIST 100
5,661.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun, PKK/YPG'yi ifşa eden araştırmacı Netjes'e ölüm tehdidine tepki gösterdi

İletişim Başkanı Altun, "TRT World belgeselinde terör örgütünün menfur saldırılarını anlatan Hollandalı araştırmacı Netjes'in gerçekleri söylemesine tahammül edemeyenler, onu da ölümle tehdit ettiler. İşte koruduğunuz terör örgütü bu." dedi.

Mehmet Tosun   | 02.01.2023
İletişim Başkanı Altun, PKK/YPG'yi ifşa eden araştırmacı Netjes'e ölüm tehdidine tepki gösterdi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World tarafından hazırlanan "After the Rain: Families Seeking Justice" belgeselinde terör örgütü PKK/YPG'nin karanlık yüzünü ifşa eden Hollandalı araştırmacı Rena Netjes'in ölümle tehdit edilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından, İstanbul Taksim'deki hain terör saldırısında şehit edilen Yağmur ve Ecrin'i dünyaya anlatmak için hazırlanan kısa haber belgeselini paylaşan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"PKK/YPG'nin şehit ettiği Yağmur ve Ecrin kızlarımıza ithafen TRT World tarafından hazırlanan 'After the Rain: Families Seeking Justice' belgeseli, terör örgütünün kanlı yüzünü tüm dünyaya anlatıyor. TRT World belgeselinde terör örgütünün menfur saldırılarını anlatan Hollandalı araştırmacı Rena Netjes'in gerçekleri söylemesine tahammül edemeyenler, onu da ölümle tehdit ettiler. İşte koruduğunuz terör örgütü bu."

"PYD propagandasını ifşa etmenin bedelini ödüyorum"

Yağmur ve Ecrin'in anısına hazırlanan belgeselde PKK/YPG'nin karanlık yüzü, dünya kamuoyuna ifşa ediliyor.

Belgeselde, 15 yaşında şehit olan Yağmur'un babası, kızı için "O, kanatsız bir melekti, şimdi gerçekten melek oldu." derken, 9 yaşındaki Ecrin'in annesi de kızının resim merakını gözyaşları içinde anlatıyor.

Netjes, belgeselde İstiklal Caddesi'ndeki saldırının Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PYD saldırılarına benzerlik gösterdiğine vurgu yapıyor.

Netjes, belgeselin yayınlanmasından sonra Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü hesaplarından kendisine yönelik tehditlerin arttığına dikkati çekerek, sosyal medya hesabından "Artık kamuoyuna açıklama yapma zamanı geldi. Ölüm tehditleri alıyorum ve PYD propagandasını ifşa etmenin bedelini ödüyorum." açıklamasını yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun, PKK/YPG'yi ifşa eden araştırmacı Netjes'e ölüm tehdidine tepki gösterdi
Göç İdaresi Başkanlığı, geçen yıl 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 26 Aralık-1 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı
AnadoluJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı 48 seferini iptal etti

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun, PKK/YPG'yi ifşa eden araştırmacı Netjes'e ölüm tehdidine tepki gösterdi

İletişim Başkanı Altun, PKK/YPG'yi ifşa eden araştırmacı Netjes'e ölüm tehdidine tepki gösterdi

Hatay'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ operasyonunda 33 zanlı yakalandı

CİMER'e 2022'de 6 milyon 180 bin başvuru yapıldı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TRT World'ün Reuters'ın siyasi içerikli iş ilanına karşı verdiği ilana 200'e yakın başvuru

TRT World'ün Reuters'ın siyasi içerikli iş ilanına karşı verdiği ilana 200'e yakın başvuru
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 gözaltı kararı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 gözaltı kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet