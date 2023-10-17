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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İletişim Başkanı Altun: Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hasta ve yaşlılara yönelik şiddet durmalıdır. Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
İletişim Başkanı Altun: Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir

Ankara

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