İletişim Başkanı Altun: Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hasta ve yaşlılara yönelik şiddet durmalıdır. Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir." ifadesini kullandı.
Ankara
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