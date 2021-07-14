İkna çalışması sonucu 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.
Açıklamaya göre, 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının, son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi hem Diyarbakır'da ve hem de Muş'ta evlat nöbetine katılan aileler arasında bulunuyor.
Böylelikle evlat nöbetlerinde 28'inci buluşma gerçekleşirken, 2021 yılında sadece ikna yoluyla Türkiye'ye teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 102'ye yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.