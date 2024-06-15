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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan bayram öncesi sürücülere uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram yolculuğuna çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan bayram öncesi sürücülere uyarı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 3 çocuk annesi tır şoförü Necla Akyol'un konuk olduğu bir video paylaştı.

"Necla Akyol ablamızın hayatı bir başarı öyküsü. Çünkü çocukluk hayallerine kavuşmuş. O artık bir tır şoförü." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"3 çocuk annesi Necla Ablamıza Bartın'da misafir olduk, önce evine, sonra yuvası gibi gördüğü o çok sevdiği tırına... Ve anne hassasiyetiyle verdiği öğütlerine kulak verdik. Çünkü anneler doğruları söyler: Lütfen trafik kurallarına uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takmayı ihmal etmeyelim. Cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Bakan Yerlikaya, Necla Akyol ve ailesinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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