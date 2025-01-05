İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.
Kahraman polisimiz Fethi Sekin, 8 yıl önce, 5 Ocak günü eli silahlı, bombalı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit düştü.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 5, 2025
O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi’miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Şehidimizin ruhu şad, makamı… pic.twitter.com/bvX99ditPQ
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sekin'in, 8 yıl önce, 5 Ocak günü eli silahlı, bombalı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit düştüğünü belirterek, "O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.