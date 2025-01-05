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İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

Muhammed Nuri Erdoğan  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sekin'in, 8 yıl önce, 5 Ocak günü eli silahlı, bombalı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit düştüğünü belirterek, "O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı
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