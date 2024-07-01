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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kayseri'deki olaylara ilişkin 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medya paylaşımlarının yüzde 68'inin provokatif amaçlı olduğunu, 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan, Semra Orkan, Ferhat Yasak  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kayseri'deki olaylara ilişkin 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara/İstanbul

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldığını belirtti.

Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37'sinin bot olduğunun belirlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Paylaşımların yüzde 68'nin ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız."

Provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 6 kişi İstanbul'da yakalandı

Öte yandan, Melikgazi ilçesinde çıkan olaylara ilişkin sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlara yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde amcasının 7 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Suriye uyruklu İ.A. (26) tutuklanmış, çocuk koruma altına alınmıştı. İstismar iddiasının ardından kentte çıkan olaylarda 14 emniyet mensubu ile bir itfaiye eri yaralanmış, cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşananlara ilişkin yayın yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylarla ilgili 67 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Yerlikaya, olaylar sonrası sosyal medya paylaşımlarının yüzde 68'inin provokatif amaçlı olduğunu, 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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