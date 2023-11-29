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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze işgaline dur demeye, Filistin halkına yardım etmeye devam edeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vicdanları kanatan, tarihe soykırım ve büyük bir vahşet olarak geçen Gazze işgaline "dur" demeye, Filistin halkına yardıma devam edeceklerini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze işgaline dur demeye, Filistin halkına yardım etmeye devam edeceğiz

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eş güdümünde, 13 Ekim-22 Kasım tarihlerinde biri Cumhurbaşkanlığına, 11'i Milli Savunma Bakanlığına ait 12 uçak ve 2 gemi ile Filistin'e insani yardımın gönderildiğini belirtti.

Yerlikaya, 63 personel ile ulaştırılan yardımlar arasında, 8 sahra hastanesi, 26 ambulans, 215 tıbbi malzeme, 2 UMKE aracı, bir forklift, 510 bin gıda kolisi, 234 ton içme suyu, 18 bin 860 battaniye, 7 bin 400 uyku tulumu, 250 çadır, 50 bin giyecek, 300 ranza, 896 jeneratör, 70 bin 660 hijyen seti bulunduğunu aktardı.

Ayrıca Mersin Limanı'nda Bestekar isimli ikinci geminin yükleme işleminin tamamlandığını bildiren Yerlikaya, geminin bugün Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde saat 12.30'da Mısır'a hareket ettiğini, yarın saat 14.00'te El Ariş Limanı'nda olmasının planlandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Biz, vicdanları kanatan, tarihe soykırım ve büyük bir vahşet olarak geçen Gazze işgaline 'dur' demeye, Filistin halkına yardım etmeye devam edeceğiz. Elimiz her an Gazze'nin, masum insanların üstünde olacak." değerlendirmesini yaptı.

Yerlikaya, Gazze'de yaşanan vahşete karşı Filistinlilerin yanında olmaya, insani yardımları ulaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

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