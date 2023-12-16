İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı kategoride olmak üzere 59’u sözde üst düzey teröristti." dedi.
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