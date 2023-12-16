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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi

Seval Ocak  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

TBMM

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı kategoride olmak üzere 59’u sözde üst düzey teröristti." dedi.

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