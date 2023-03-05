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İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor-Amedspor maçında stada sokulan pankartlarla ilgili sorumlu kamu görevlilerinin açığa alındığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sefa Şahin   | 05.03.2023
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

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