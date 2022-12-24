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İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli'de 4 terörist kalmıştı, şu anda 3'ü temizlendi

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün, biraz önce haber geldi. Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Tunceli'de 4 terörist kalmıştı, şu anda 3'ü temizlendi." dedi.

İsmail Hakkı Demir, Yunus Hocaoğlu   | 24.12.2022
İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli'de 4 terörist kalmıştı, şu anda 3'ü temizlendi

Erzurum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi bitişiğindeki yeni miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Terör ve ekonomik saldırılarla üzerlerine gelindiğini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Terörle üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. Ekonomik saldırılarla üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. Gezi Olayları ile üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. 17-25 Aralık'ta üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. 15 Temmuz'da üzerimize geldiler, vazgeçmediniz. Biz birlikten ve beraberlikten vazgeçmeyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'den vazgeçmeyiz. Türkiye 3 ay önünü göremiyordu. Tayyip Erdoğan başbakan olduğunda yeni bir heyecan başladı. 3 ay önünü göremeyen Türkiye’ye 2023 dedi. 20 yıllık vizyon koydu. 2053 dedi. 50 yıllık vizyon koydu. 3 ay önünü göremeyen Türkiye'ye 2071 dedi. 70 yıllık vizyon koydu. Size inanmadılar ama Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürüyen Türkiye, bugün Türkiye Yüzyılı diyor."

Terörle mücadele operasyonlarına değinen Soylu, "Sabah Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Diyarbakır Lice'de en büyük Eren operasyonunu başlattık. Bugün, biraz önce haber geldi. Cumhurbaşkanımıza da arz ettim. Tunceli'de 4 terörist kalmıştı, şu anda 3'ü temizlendi." dedi.

Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'deki teröristleri değil, dünyadaki teröristleri temizleyecek. Karadeniz tertemiz. Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanoslar tertemiz. Tendürek tertemiz. Erzurum'un kırsalı tertemiz. Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız gün bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Soylu, çok çalışıp birlik içerisinde olacaklarını belirtti.

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