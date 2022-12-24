Başkentte şehitler anısına "Sarıkamış Şehitleri Sokağı" açıldı
Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı anma etkinlikleri kapsamında Ankara'da Sarıkamış Şehitleri Sokağı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Ankara
Keçiören Belediyesince düzenlenen Kalaba Mahallesi'ndeki açılış törenine, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sarıkamış şehitlerini rahmetle andığını söyledi.
Ardından Altınok ve katılımcılar, Sarıkamış Şehitleri Sokağı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Program kapsamında, Kalaba Kent Meydanı'ndaki Sarıkamış Şehitleri Anıtına yürüyüş yapılarak anıta karanfil bırakıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.