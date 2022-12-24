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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'in siyasi içerikli iş ilanına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Reuters'in ilanındaki ifadeler sadece bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi ama buna asla gazetecilik denmez." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.12.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'in siyasi içerikli iş ilanına tepki

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiliz haber ajansı Reuters'in Türkiye ofisi için verdiği siyasi içerikli iş ilanına yönelik açıklama yaptı.

Reuters gerçeklerden uzaklaşmış göründüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye'de ne olduğuna dair taraflı bir bakış açısı benimsemiş görünüyor. Reuters'in ilanındaki ifadeler sadece bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi. Ama buna asla gazetecilik denmez.

Bir medya kuruluşu, ne olup bittiğine dair önyargılarını haberin ana hattı olarak kullanmadan önce, sahadaki gazetecilerine gerçekleri sormalıdır. Reuters, bu ilandaki cümleleri, bağlı olduğunu iddia ettiği 'bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık ve güvenilirlik' şeklindeki gazetecilik ilkeleriyle karşılaştırsa iyi olur."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Reuters'in siyasi içerikli iş ilanına tepki

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