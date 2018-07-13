Keçiören'de vatandaşlardan demokrasi nöbeti

Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla üç günlük demokrasi nöbeti başlatıldı.

Fotoğraf: AA/Doğukan Keskinkılıç

ANKARA

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla Keçiören'de üç günlük demokrasi nöbeti başlatıldı.

Keçiören Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla bazı etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde demokrasi nöbeti başlatıldı.

Şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okuna bu akşamki nöbette, darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafları içeren sergi açıldı. Ayrıca sinevizyon gösterimleriyle o gece yaşananlar da izletildi.

"Nöbet gece yarısına kadar sürecek"

Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla yapılacak 3 günlük nöbet tutma etkinliğinin gece yarısına kadar süreceğini söyledi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı çevresinde kurulan alanda 3 gün boyunca gerçekleştirilecek etkinlikleri anlatan Ak, yarın ise 15 Temmuz'u yaşayanların anlatımlarıyla "Seladan Felaha 15 Temmuz" belgeselinin gösterileceğini belirtti.

Ak, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan serginin de vatandaşlar tarafından gezilebileceğini ifade ederek nöbetler sırasında Belediye ve esnafın çeşitli ikramlarda bulunacağını aktardı.

"Amacımız, 15 Temmuz'u unutmadığımızı göstermek"

15 Temmuz Pazar günü Millet Camisi'nde sabah namazını kılarak anma programlarına devam edeceklerini dile getiren Ak, "Buradaki amacımız, 15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutturmayacağımızı göstermektir. Biz, Keçiören olarak Türkiye genelinde en fazla şehit veren ilçeyiz. 27 şehidimiz, 236 gazimiz var." dedi.

"Keçiören, 15 Temmuz'u en derin iliklerine kadar yaşamış olan bir ilçedir." diyen Ak, Keçiörenlilerin o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak sokaklara çıktıklarını söyledi.

Ak, 15 Temmuz gazileri ve şehit ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için geçen iki yıl boyunca çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını da kaydetti.

İlki bugün tutulan demokrasi nöbeti, yarın ve pazar günü de devam edecek.

Muhabir: Orhan Onur Gemici