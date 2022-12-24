Antalya'da vatandaşlar ile turistler denize girdi, kanoya bindi
Yurdun bazı bölgelerinde soğuk hava hüküm sürerken Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler, aralık ayında denize girdi, kanoya bindi.
Antalya
Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte güzel havayı fırsat bilenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerine gelen vatandaşlar ve turistler, denize girerek bir süre yüzdü, kumsalda güneşlendi. Çocuklar bisiklet sürdü, uçurtma uçurdu, kumsalda aileleriyle oynadı.
Bazıları ise arkadaşlarıyla kanoya bindi, tekne turuna katıldı.
Varyant mevkisinde bir kişinin köpeğiyle yüzmesi dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.