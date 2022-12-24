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Zonguldak'ta içme suyu iletim hattına verilen zarar nedeniyle iş yerlerini su bastı

Zonguldak'ta köprülü kavşak düzenleme çalışmaları sırasında içme suyu iletim hattına zarar verilmesi sonucu iş yerleri suyla doldu.

Fadime Yılmaz Elma, Gökhan Yılmaz   | 24.12.2022
Zonguldak'ta içme suyu iletim hattına verilen zarar nedeniyle iş yerlerini su bastı Fotoğraf: Fadime Yılmaz Elma/AA

Zonguldak

Bülent Ecevit Caddesi mevkisinde köprülü kavşak düzenleme çalışmaları yapılan alanda içme suyu iletim hattında zarar meydana geldi.

Su fışkırdığını görenler, durumu polis ve Zonguldak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Polisler, çevrede güvenlik önlemi alarak yolu araç trafiğine kapattı. Tazyikli su, zaman zaman çevreye taş parçaları fırlattı.

Yolda su birikintileri oluştu, su basan çok sayıda dükkanda hasar meydana geldi. Ekiplerce tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

Zonguldak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulutan Barajı'ndan Zonguldak Merkez ilçe, Kozlu, Kilimli, Çatalağzı, Gelik ve Muslu bölgelerinin içme suyu iletim hattı güzergahı üzerinde köprülü kavşak düzenlemesi çalışmaları yapılan alanda içme suyu iletim hattına verilen zarar nedeniyle arıza giderilinceye kadar su kesintisi uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Esnaf Yüksel Pınarlı, AA muhabirine, suyun bir anda dükkanlara gelecek seviyeye ulaştığını belirterek, suyun dükkana girmemesi için önlem aldığını söyledi.

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