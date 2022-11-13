İçişleri Bakanı Soylu: Allah nasip ederse, bu yılın sonuna kadar 100 bin briket evi tamamlamış olacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde 75 bin briket ev yapıldığını, yıl sonuna kadar bu sayıyı 100 bine çıkaracaklarını söyledi.
İdlib
Soylu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Sadakataşı Derneğince İdlib'de yaptırılan 600 briket evin olduğu "MÜSİAD Köyü Evleri" teslim töreninde, Dünya İyilik Günü'nde etkinlikte bulunmaktan onur duyduğunu aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Soylu, "Bilesiniz ki bizim dünyamız, sadece bu dünya değildir. Bizim dünyamız, elbet öteki dünyadır. Onu hiç unutuyor değiliz. Burada neyle karşı karşıya kaldığınızı, neyle karşı karşıya olduğunuzu biliyoruz. Hiçbir zaman sizi yalnız bırakmayacağız, size sırtımızı dönmeyeceğiz, kardeşliğimizi unutmayacağız. Dünya üzerimize gelse de sizden elimizi de gönlümüzü de koparmayacağız." diye konuştu.
Soylu, briket ev sayısının 75 bine ulaştığını ifade ederek, "Burada 2 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 75 bin briket ev yapıldı. Okullar, sağlık ocakları, parklar, camiler, bütün sosyal donatılar gerçekleştirildi, gerçekleştirilmeye devam ediliyor. İyiliği kendisine yol etmişlerle, buradaki sivil toplum örgütlerimizle bunları gerçekleştirdik. Allah nasip ederse, bu yılın sonuna kadar 100 bin briket evi tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
"Umutsuzluğa kapılmayın"
MÜSİAD ve Sadakataşı Derneğine, projeden ve meslek lisesi yapımı için adım atılmasından dolayı teşekkür eden Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Buradaki kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlara ve çocuklara hitap etmek istiyorum. Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyiniz. Ümitsizlik bizim inancımızda, dinimizde yoktur. Bulunduğunuz yerlere bakıp umutsuzluğa kapılmayın, Cenab-ı Allah bizle beraberdir. Buranın bu tablosuna bakmayın, Allah'a inanıyorum ki bu tablonun içerisinde güller, çiçekler, sümbüller, cennet kokusu vardır. Çocuklarımız okullarda güzelce okuyacak ve çok güzel yerlere gelecekler, dünyaya bu kötülükleri yapanlara da size bu muameleleri reva görenlere de öyle güzel bir cevap verecekler ki Allah'ın izniyle iyilik örtüsüyle dünyayı kaplayacaklar. Bu çocukları okutacağız, hep birlikte mühendis, doktor, muallim yapacağız ve dünyada bizi yalnız bırakanlara da en güzel cevabı bunla vereceğiz. Buna hazır mıyız? Hiç merak etmeyin Allah bizimle beraberdir."
Törene MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ile diğer ilgililer de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.