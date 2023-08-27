Dolar
26.55
Euro
28.65
Altın
1,914.95
ETH/USDT
1,650.80
BTC/USDT
26,073.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İç Ege için yerel şiddetli yağış uyarısı

İç Ege için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Merve Yıldızalp  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
İç Ege için yerel şiddetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Denizli ve Uşak'ın güneyi ile Muğla'nın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Limasol'daki camiye saldırıyı kınadı
Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Benzer haberler

İç Ege için yerel şiddetli yağış uyarısı

İç Ege için yerel şiddetli yağış uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet